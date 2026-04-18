Simge Sağın’ın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı

Şarkıcı Simge Sağın hakkında gündeme gelen uyuşturucu kullanımı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı. Raporda, Sağın'ın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığının açık ve kesin şekilde tespit edildiği bildirildi. Sanatçının avukatı Eda Salman tarafından yapılan yazılı açıklamada, Adli Tıp bulgularının daha önce kamuoyuna yapılan açıklamalarla örtüştüğü vurgulandı. Açıklamada, Sağın'ın söz konusu iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığının netlik kazandığı ifade edildi.