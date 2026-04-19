Rıza Tamer son yolculuğunu uğurlandı

2004 yılında yayınlanan bir şarkı yarışmasıyla tanınan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rıza Tamer Şişman, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, yakınları, dostları ve sevenlerinin yanı sıra sanat camiasından isimler de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından ikindi namazına müteakip Şişman'ın naaşı dualar eşliğinde Akyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Acılı anne Sevgül Dalbudak'ın tabut başında gözyaşları içinde "Gel annem" diyerek feryat etti. Tamer Şişman'ın 21 Nisan'daki doğum gününde İstanbul'da ödül törenine katılmak üzere gitmeyi planladığı öğrenildi. Ödül töreninin ardından arkadaşlarının kendisine sürpriz doğum günü kutlaması hazırladığı öğrenildi. Ancak acı haber sonrası kutlama için hazırlık yapan yakın dostları Muğla'ya gelerek cenaze törenine katıldı.