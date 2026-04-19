Yasemin Şefkatli ve oğlu Ayel kaza geçirdi

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Önceki gün oğluyla evde kaza geçirerek hastaneye kaldırıldığını söyleyen Şefkatli, "Allah beterinden korudu" dedi. Oğlunun doktor kontrolünden bir videosunu yayınlayan Şefkatli şu notu düştü: "O ciddiyetin olgunluğun... Bana güç veriyorsun be çocuk. Dün garip bir gün geçirdik. Buralarda olamadık ama şükür ailemizin her ferdi sağlıklı ve iyi inşallah daha da iyi olacak." Oğluyla karesini de yayınlayan Şefkatli, "Allah'a bin şükür Ayel çok sağlıklı. Sadece doğuştan kalp rahatsızlığı yaşadığımız için hep kontrolü devam etmesi gerekiyor. Yaşantısına, bu onun hayatını etkilemiyor. İleride belki ufak bir operasyon olabilir dendi. Kolay bir işlemden bahsediyorum. Belki de gerek kalmaz, zaman ne gösterirse" dedi.