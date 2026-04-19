Yaza girmeden önce son bir uyarı: Hızlı değil, akıllı zayıflayan kazanır

Ve bununla birlikte gelen o tanıdık telaş. Çoğu kişi bu noktada hızlı sonuç veren yöntemlere yöneliyor; kısa sürede kilo verdiren listeler, detokslar, tek tip beslenmeler. Çünkü hedef genelde aynı: Bir an önce incelmek, bir an önce fark görmek. Ama burada çoğu zaman gözden kaçan önemli bir nokta var. Vücut bu süreci senin düşündüğünden çok daha farklı yönetiyor. Sen hızlı gitmeye çalıştıkça, o kendini korumaya alıyor. Yani mesele sadece "ne kadar hızlı kilo verdiğin" değil, vücudunun bu sürece nasıl yanıt verdiği. Aslında tablo o kadar umutsuz değil. Şu an başlasan, haftada ortalama 1 kilo gibi sağlıklı bir aralıkta ilerlesen, yaza kadar yaklaşık 8 kilo vermek mümkün. Ve bu, sandığın gibi aç kalarak değil; doğru beslenerek, vücudu destekleyerek gerçekleşir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ZAYIFLAMA

Kısa süreli, çok düşük kalorili diyetler ilk başta cazip gelebilir. Ama vücut bunu bir "kıtlık" olarak algılar. Bu noktada metabolizma hızını düşürür, iştah hormonlarını artırır ve seni daha fazla yemeye yönlendirir. Yani sen kilo vermeye çalıştıkça, vücut kendini korumaya alır. Bu yüzden süreç bir noktadan sonra tıkanır ve çoğu kişi "ben zaten kilo veremiyorum" noktasına gelir. Oysa burada yapılması gereken şey çok daha basit: Vücuda karşı değil, vücutla birlikte hareket etmek. Onu aç bırakmak değil, düzenli ve yeterli beslemek. Metabolizma senin düşmanın değil, doğru şartlar sağlandığında en büyük destekçin. Danışanlarımda bu dönemde en sık gördüğüm şey şu: Kişi kilo aldığını düşünüyor ama aslında tablo çoğu zaman farklı. Düzensiz beslenme, fazla tuz, yetersiz su tüketimi ve hareketsizlik; vücutta ödem ve şişkinlik yaratıyor. Bu da kişiye "kilo almışım" hissi veriyor. Halbuki birkaç gün daha dengeli beslendiğinde, su tüketimini artırdığında ve biraz hareket eklediğinde vücut çok hızlı toparlanabiliyor. Yani her gördüğün değişim yağ değil. Bazen vücut sadece sana "beni biraz düzene sok" diyor.

BİRKAÇ BESLENME TÜYOSU

İşin karmaşık tarafını bir kenara bırakalım. Günlük hayatta gerçekten işe yarayan, uygulaması kolay ama etkisi büyük birkaç temel alışkanlık var: 1. Öğün dengesini kur: Bir öğünün protein ağırlıklıysa diğerini sebze ağırlıklı planla. Mümkünse sebze öğününü akşama koy. Bu hem sindirimi rahatlatır hem geceyi daha hafif geçirmeni sağlar. 2. Suyu hafife alma: Yeterli su tüketimi, ödem kontrolünden metabolik süreçlere kadar her şeyin temelidir. Çoğu kişi açlık sandığı hissin aslında susuzluk olduğunu fark etmez. 3. Akşam yemeğini erkene çek: Geç saatlerde yemek yemek, sindirimi zorlaştırır ve gece metabolik yükü artırır. Mümkün olduğunca akşam öğününü erkene almak vücudu ciddi anlamda rahatlatır. 4. Kendini gün içinde aç bırakma: Uzun süre aç kalmak, kan şekerini düşürür ve akşam kontrolsüz yeme ataklarına neden olur. Düzenli beslenmek, kilo kontrolünün en basit ama en etkili yollarından biridir. 5. Proteini yeterli al: Protein, kas kaybını önler, tokluk sağlar ve metabolizmayı destekler. Özellikle kilo verme sürecinde çoğu kişinin eksik aldığı en kritik besin öğesidir.

'HALA ZAMANIN VAR'

Unutma, bu süreçte en büyük farkı yaratan şey mükemmel olmak değil, devam edebilmek. Küçük ama doğru adımlar attığında vücut zaten sana karşılık verir. Eğer "ben tek başıma düzen kuramıyorum" diyorsan, bu da çok normal. Çünkü beslenme sadece ne yediğin değil; alışkanlık, rutin ve bazen de destek gerektiren bir süreçtir. Tam da bu noktada biz diyetisyenler devreye giriyoruz. Süreci sana özel planlamak, doğru ilerlediğinden emin olmak ve motivasyonun düştüğünde seni tekrar toparlamak için buradayız. Yaza hazırlanmak için hâlâ zamanın var. Ama bu kez hızlı olanı değil, doğru olanı seçersen farkı gerçekten görürsün. Çünkü gerçek değişim hızlı olan değil, devam edebildiğin şeydir.