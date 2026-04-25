Alaçatı Ot Festivali’nde renkli kortej

İzmir'in Çeşme ilçesinde, bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali'nin dördüncü gününde yapılan kortej yoğun katılımla gerçekleşti.

Çamlık Yol'dan başlayıp festival girişinde son bulan kortejde çiçeklerle süslenmiş arabalar, motorlar, palyaçolar ve ilginç kostümlü vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde 15'inci kez düzenlenen ve bu yıl ilk defa uluslararası gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali bu yıl 20-26 Nisan tarihleri arasında 'Köklerden Dünyaya' temasıyla ilk kez 'uluslararası' ünvanıyla gerçekleştiriliyor. 20 Nisan'da başlayan Alaçatı Ot Festivali'nin dördüncü günü kortej oluşturuldu. Çamlık Yol'dan başlayıp festival girişinde son bulan kortejde çiçeklerle süslenmiş arabalar, motorlar, palyaçolar ve ilginç kostümlü vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.