Ünlüler haritasında yeni nokta: Ayvacık! Tuba Ünsal da Egeli oldu

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve huzurlu atmosferiyle son yılların en gözde yatırım merkezlerinden biri haline gelen Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, sanat dünyasının çekim merkezi olmaya devam ediyor. İş dünyasından spora, sinemadan televizyona kadar pek çok ünlü ismin radarına giren bölgeye son olarak başarılı oyuncu Tuba Ünsal dahil oldu. Ayvacık'ın eşsiz doğasına hayran kalan Ünsal, ilçeden toplamda 35.5 dönümlük iki ayrı arazi satın alarak rotasını Ege'nin bu sakin köşesine kırdı. Biri 26, diğeri ise 9.5 dönüm büyüklüğündeki tarlaları portföyüne katan ünlü oyuncu, sadece yatırım yapmakla kalmayıp bölgede yeni bir yaşam tarzının da kapılarını araladı.
ÜNSAL: TEMİZ GIDA HAKTIR
Doğa ile iç içe bir yaşamı tercih eden Tuba Ünsal, satın aldığı arazide kolları sıvayarak üretime başladı. Evinin bahçesinde küçük bir üretim alanı kuran oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tarıma olan ilgisini şu sözlerle ifade etti: "Temiz gıda bir lüks değil, haktır. Kendi yiyeceğimi üretmek benim için büyük bir tutku." Ayvacık, sadece Tuba Ünsal'ın değil, Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinin de gözdesi.
Bölge, sunduğu coğrafi güzellikler ve büyükşehirlerin kaosundan kaçmak isteyenler için adeta bir sığınak görevi görüyor. Yerli yatırımcıların yanı sıra spor camiasının ve iş dünyasının da markajında olan Ayvacık, son dönemdeki bu yoğun ilgiyle birlikte Türkiye'nin yeni "Nişantaşı" ya da "Bodrum"u olarak anılmaya başlasa da, bakir doğasını koruyan köyleriyle cazibesini sürdürmeye devam ediyor.
Ayvacık'ta mülk sahibi olan tanınmış isimler
SADETTİN Saran: Bölgede villası bulunan öncü iş adamlarından.
CEM Yılmaz & Serenay Sarıkaya: İlçeye olan ilgileriyle sık sık gündeme gelen isimler.
ATİLLA Saral & Yiğit Özşener: Doğal yaşamı tercih eden oyuncular.
GÜRGEN Öz, Ceyda Düvenci, Timur Acar ve Erkan Kolçak Köstendil: Arsa yatırımlarıyla bölgeye değer katan diğer sanatçılar.