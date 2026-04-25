Ünlüler haritasında yeni nokta: Ayvacık! Tuba Ünsal da Egeli oldu

HABER MERKEZİ









Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve huzurlu atmosferiyle son yılların en gözde yatırım merkezlerinden biri haline gelen Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, sanat dünyasının çekim merkezi olmaya devam ediyor. İş dünyasından spora, sinemadan televizyona kadar pek çok ünlü ismin radarına giren bölgeye son olarak başarılı oyuncu Tuba Ünsal dahil oldu. Ayvacık'ın eşsiz doğasına hayran kalan Ünsal, ilçeden toplamda 35.5 dönümlük iki ayrı arazi satın alarak rotasını Ege'nin bu sakin köşesine kırdı. Biri 26, diğeri ise 9.5 dönüm büyüklüğündeki tarlaları portföyüne katan ünlü oyuncu, sadece yatırım yapmakla kalmayıp bölgede yeni bir yaşam tarzının da kapılarını araladı.

ÜNSAL: TEMİZ GIDA HAKTIR

Doğa ile iç içe bir yaşamı tercih eden Tuba Ünsal, satın aldığı arazide kolları sıvayarak üretime başladı. Evinin bahçesinde küçük bir üretim alanı kuran oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tarıma olan ilgisini şu sözlerle ifade etti: "Temiz gıda bir lüks değil, haktır. Kendi yiyeceğimi üretmek benim için büyük bir tutku." Ayvacık, sadece Tuba Ünsal'ın değil, Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinin de gözdesi.