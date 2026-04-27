‘En iyi ilaç sevgi’

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü sunucu Serap Paköz, hayranlarını derinden sarsan bir açıklamayla sessizliğini bozmuştu. Paköz yaptığı son paylaşımla, meme kanseri teşhisi aldığını duyurmuştu.

HERKESİ DUYGULANDIRDI

30 Mart itibarıyla kemoterapi tedavisine başladığını açıklayan ünlü sunucu, saçlarını kuaförde kestirdiği anları paylaşarak "Saçlarımın dökülmesi bu yolun bir parçası.. Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!" notunu düşmüş, takipçilerinin desteğini almıştı. Zorlu tedavi sürecinde ailesiyle vakit geçiren ünlü sunucu o anları yayınlayarak, "23 Nisan günü çocuklar; 'Hadi sizi biraz şehirden uzaklaştıralım' dediler. Sağlıkta da öyle ama özellikle hastalıkta insanın en büyük ilacı sevdiklerinin varlığıymış... Bugün kızım, damadım, dünürüm ve sevgili arkadaşım beni alıp kırlara, temiz havaya çıkardılar. Sadece ciğerlerime temiz hava değil, ruhuma da umut ve neşe doldu. Beni el üstünde tutan, bir an bile yalnız hissettirmeyen canım ailem ve dostum; Varlığınızın kıymetini anlatmaya kelimeler yetmez. İyi ki varsınız, iyi ki benimsiniz" notunu düştü. Paköz'ün paylaşımı sevenleri tarafından kısa sürede destek yorumlarıyla dolup taştı.