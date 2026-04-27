İzmir’de edebiyat şöleni

İZKİTAP - 7. İzmir Kitap Fuarı, hafta sonunda da bahar havası eşliğinde adeta festival atmosferinde geçti. İzmirliler, Kültürpark'ın eşsiz atmosferinde, gün boyunca söyleşilerde yazar ve şairlerle bir araya gelirken, imza etkinliklerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan gazeteci yazar Mürsel Acay'ın, Sabah Gazetesi muhabiri olarak 2003 Irak işgali sırasında tanık olduğu bir yaşamdan esinlenerek kaleme aldığı romanı "Leyla / Kayıp Yolların Kızı", İzmir Kitap Fuarı'nda okurlardan büyük ilgi gördü. Savaşın yıkıcı etkileri arasında hayatta kalma mücadelesi veren genç bir kadının hikâyesini anlatan roman, fuar süresince yoğun ilgi gördü. Okurlarıyla İzmir Kültür Park'ta bulunan Mavi Nefes Yayınları standında bir araya gelen Acay, kitabını imzalayarak okuyucularıyla sohbet etti.