Aydın’da Ferhat Göçer rüzgarı

AYDIN'DA ilk kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu festivalininilk gününde sahneye çıkan sevilen sanatçı Ferhat Göçer, Aydınlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, kent müziğin ritmiyle coştu. Tekstil Park'ta düzenlene etkinliğin ilk gününde sahneye çıkan sanatçı Ferhat Göçer, Aydınlılara müzik dolu bir konser yaşattı. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterirken, alanı dolduran kalabalık sanatçıya eşlik etti. Aydınlıların yoğun katılım gösterdiği gecede konser alanı saatler öncesinden dolarken, Ferhat Göçer'in seslendirdiği sevilen eserler dinleyicilerden büyük alkış aldı. Müziğin birleştirici gücüyle renklenen gece, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.