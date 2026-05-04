Bayındır’da yıldızlar geçidi

Bayındır'da düzenlenen Çiçek Festivali kapsamında Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Hüseyin Turan ile pop müziğin sevilen ve etkileyici sesi Melek Mosso, hayranlarıyla bir araya geldi. Soğuk hava koşullarına rağmen büyük bir ilgiyle karşılanan etkinlikler, başta İzmir olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen binlerce müzikseveri ağırladı. Konserlerin ilk günlerinde sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan, dillere pelesenk olmuş sevilen türkülerini seslendirirken, alanı dolduran kalabalık da kendisine hep bir ağızdan eşlik etti. Samimi sahne performansı ve seyirciyle kurduğu güçlü bağ sayesinde Turan, izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.

DİNLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Festivalin finalinde ise sahneye çıkan Melek Mosso, güçlü sesi ve duygusal yorumuyla dinleyicileri büyüledi. Daha önce de Bayındır'da sahne aldığını hatırlatan Mosso, yeniden "çiçeğin başkenti" olarak anılan bu güzel ilçede bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sahnedeki enerjisi ve sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir kapanış konseri sundu. Toplam dört gün süren festival boyunca yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin ağırlandığı etkinlikler, bölgeye büyük bir canlılık kattı. Çiçek diyarı olarak bilinen ilçede düzenlenen festival, sadece konserlerle değil, aynı zamanda renkli görüntüler ve sosyal etkinliklerle de dikkat çekti. Konserlerin sonunda Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, sahneye çıkarak sanatçılara çiçek takdim etti ve katkılarından dolayı plaket vererek teşekkürlerini iletti. Festival, hem katılımcılar hem de sanatçılar açısından uzun süre hafızalarda kalacak bir organizasyon olarak tamamlandı.