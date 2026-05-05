Eurovision öncesi İsrail’e boykot!

Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde, İsrail'in katılımına karşı Avrupa genelinde boykot çağrıları artıyor. Sanatçılardan kamu yayıncılarına, sivil toplum kuruluşlarından siyasetçilere kadar çok sayıda kurum ve kişi, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına tepki gösteriyor. Son haftalarda tepkiler, sadece sokak gösterileriyle sınırlı kalmayarak kültür, medya ve siyaset alanına da yansıdı. Birçok ülke, yarışmayı boykot kararı almanın yanı sıra Eurovision'un düzenleneceği tarihlerde alternatif yayınlar yapmayı planlıyor.

SANATÇILARDAN PROTESTO

İsrail'in Eurovision'a katılımına yönelik en güçlü tepkilerden biri müzik dünyasından geldi. "No Music for Genocide (Soykırıma Müzik Yok)" kampanyası kapsamında açık mektup yayımlandı. 1000'den fazla sanatçının imza attığı mektupta, Eurovision'un "İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımı örtbas etmek ve normalleştirmek" için kullandırılmaması gerektiği vurgulandı. Mektupta, ayrıca EBU'ya İsrailli yayıncı KAN'ı menetme çağrısı yapıldı. Sanatçılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle yarışmadan menedildiğini hatırlatarak, İsrail'e aynı politikanın uygulanmamasını "çifte standart" şeklinde nitelendirdi. Boykota katılan sanatçılar arasında eski Eurovision kazananları Emmelie de Forest ile Charlie McGettigan'in yanı sıra müzisyen ve besteci Roger Waters, ABD'li rap sanatçısı Macklemore, Peter Gabriel ile müzik grupları Massive Attack, Idles ve Kneecap de yer alıyor. Slovenya, İspanya, Hollanda, İrlanda ve İzlanda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından yarışmadan çekilme kararı almıştı.

ÖDÜLLERI IADE EDECEKLER

SANATÇI Nemo, İsrail'in katılımına tepki olarak ödülünü iade edeceğini açıklarken, İrlandalı Charlie McGettigan da aynı yönde karar aldı. Nemo, "Eurovision'un temsil ettiğini söylediği değerler ile EBU'nun aldığı kararlar arasında açık çelişki var." ifadesini kullanarak, İsrail'in yarışmada yer almaya devam etmesini eleştirdi