Mafya babası Ata!

Sevilen oyuncu Ata Demirer, sosyal medya paylaşımı ile sevenlerini güldürdü. Usta komedyen, berberde tıraş olurken paylaştığı videosunda, The Godfather filmindeki Vito Corleone karakterine atıfta bulundu. Demirer paylaşımında, berberi tarafından saçları kesilirken "Bana bir gün bile saygı göstermedin, bir kere ne istediğimi sormadın. Şimdi bana utanmadan yanları kısaltabilir misin diye soruyorsun. Kısaltabilirsin ama tamamını kesme. Bu bir aile meselesi" sözleriyle takipçilerine neşeli anlar yaşattı.