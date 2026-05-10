Yaza damga vuracak

ECE Gürsel, yazın enerjisini ve sokak ruhunu yansıtan yeni şarkısı "Sokak Kafası" ile tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Gürsel'in kariyerinin en hareketli şarkısı olan, Roman ezgileriyle de dikkat çeken, yüksek enerjili parça ve iddialı klibi, bu yazın en çok konuşulan projeleri arasına girmeye aday. Güçlü ritmi ve kıpır kıpır enerjisi olan şarkının klibi, ünlü yönetmen "Selim Akar" imzasıyla İstanbul'un alt geçitlerinde çekildi. Dev grafitiler ve sokak figürleriyle çevrili atmosferde kamera karşısına geçen Gürsel, tarzı ve enerjisiyle bambaşka bir imaj ortaya koydu.