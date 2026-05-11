Baş tacı anneler

Hülya Koçyiğit'ten Esra Erol'a, Ata Demirer'den magazin dünyasının en popüler yüzlerine pek çok isim, Anneler Günü'ne özel yayınladıkları mesajlarla takipçilerini hem duygusal bir yolculuğa çıkardı hem de milyonların içini titreten o özel kareleri paylaştı.

ESRA EROL

"Ben cesaretimi, her kararımda kulağıma 'Korkma, ben buradayım' diyen annemden alırım. Evlatlarıma da aynı cümleyi fısıldayan bir anne olmaya çalışıyorum. Anneler Günü kutlu olsun."

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Hayatımıza sevgileriyle yön veren, varlıklarıyla içimizi güçlendiren, hayatın en zor anlarında bile sevgisinden eksiltmeyen, bir gülüşüyle içimize umut veren en kıymetli varlıklarımız olan tüm annelerimizin, anne adaylarının ve anne sevgisiyle bir canı sarıp sarmalayan herkesin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Annesini özleyen, ona sarılmayı kalbinde taşıyan herkese; evladını yitirmiş, evlat hasreti yaşayan tüm annelerimize de tüm kalbimle sarılıyorum."

ATA DEMİRER

"Başta kendi annemiz olmak üzere, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Anneler baş tacımızdır."