Marmaris’te Latin ateşi

Marmaris Latin Fest kapsamında düzenlenen Latin Partisi, yüzlerce dans tutkununu 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda buluşturdu. Latin ezgileri eşliğinde saatlerce dans eden katılımcılar, festivalin en renkli gecelerinden birine imza attı. Festivale, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay ve Venezuela'dan ekipler katıldı. Akşam saatlerinde meydanda dün düzenlenen Latin Partisi'de ise coşku doruğa çıktı. Marmaris'te faaliyet gösteren dans okullarının öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte yüzlerce kişi iki saat boyunca Latin ezgileri eşliğinde dans etti.