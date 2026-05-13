Metallica’nın yıldızları Ege’den ilham aldı

Dünyayı kasıp kavuran Metallica'nın yıldız isimleri, Avrupa turnesinin yorgunluğunu Türkiye'nin saklı cennetinde attı. Grubun üyeleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Avrupa turnelerinin yoğun temposu arasında yaratıcılıklarını tazelemek için rotayı Ege'nin beyaz cennetine kırdı.
Denizli'nin dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerini ve bölgedeki tarihi ören yerlerini hayranlıkla gezen ikili, antik dönemlerin ruhunu iliklerine kadar hissetti.
Tarihin ve doğanın iç içe geçtiği Hierapolis Antik Kenti'nde ellerinde gitarlarıyla objektif karşısına geçen efsane müzisyenler, hayranlarını heyecanlandıran o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Harika ilhamlar topluyoruz" notunu düştü.
Kısa sürede etkileşim rekorları kıran bu paylaşım, özellikle Türk hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.