Alp Balkan’a hüzünlü veda

'MAHALLENİN Muhtarları' dizisinin sevilen oyuncusu Alp Balkan, 56 yaşında hayata veda etti. Son yolculuğuna uğurlanan Balkan'ın tabutu başında sevenleri gözyaşı döktü. 'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Eczacı Bahadır' rolüyle milyonların sevgisini kazanan usta oyuncu ve müzisyen Alp Balkan yaşamını yitirmişti. Balkan, dün sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan oyunculardan biri de 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı "Fıs Fıs İsmail" karakteriyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı oldu. Yağcı, yakın dostuna son görevini yerine getirmek üzere cenazedeki yerini aldı. Vefatıyla herkesi yasa boğan Balkan'ın, 3 gün önce doğum gününü kutladığı ortaya çıkmıştı.