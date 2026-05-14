Çilek Festivali’nde müzik rüzgarı

İzmir çilek üretiminin yarıdan fazlasını tek başına karşılayan Emiralem'in meşhur çileği, bu yıl da sahneye muhteşem bir festivalle çıkacak. Yarın başlaycak 16'ncı Uluslararası Emiralem Çilek Festivali, 17 Mayıs'a kadar üç gün boyunca misafirlerine lezzet ve müzik şöleni sunacak.

DEVLER SAHNEYE ÇIKACAK

Uluslararası Emiralem Çilek Festivali, lezzetli çileklerinin yanında muhteşem konserleriyle de anılacak. Festivalin ilk gününde konser alanında ilk olarak Oğuz Görceğiz ve ardından Derya Bedavacı sahne alacak. Festivalin ikinci gününde de pop müziğin sevilen ismi Murat Öte yandan festivalde Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve 5 dünya, 13 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp de katılacak. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ikinci kez Manisa'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nin ise konser programı netleşti. 30 Mayıs - 7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında birbirinden ünlü sanatçılar Manisalılarla buluşacak. Festival kapsamında 30 Mayıs'ta Ferhat Göçer, 31 Mayıs'ta Bengü, 1 Haziran'da Kubat, 2 Haziran'da Fatma Turgut, 3 Haziran'da Serkan Kaya, 4 Haziran'da Kıraç, 5 Haziran'da Haluk Levent, 6 Haziran'da Sagopa Kajmer ve 7 Haziran'da Sefo Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda düzenlenecek ücretsiz konserlerde sahne alacak.