atv’den yeni sezon bombası

Altı Üstü İstanbul, İstanbul'un kenar mahallesinde yaşayan Emir'in (Rahimcan Kapkap) bir grup arkadaşıyla birlikte hayallerine ulaşma mücadelesini konu alıyor. Güç, para ve ihanetin gölgesinde yolları kesişen gençler, attıkları her adımla birbirlerinin kaderini değiştirecek geri dönüşü olmayan seçimlerle yüzleşecek.

Dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve herkesin kendi yolunu seçtiğini sandığı hikâyede, aslında hiçbir kararın tek başına alınmadığı ortaya çıkacak. "Altı Üstü İstanbul", sürükleyici hikâyesi ve güçlü karakterleriyle yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.