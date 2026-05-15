Sanatın kalbi Fuar İzmir’de atıyor

3. İAAF İzmir Sanat Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Türkiye'den ve yurt dışından sanatçıları bir araya getiren fuarda resimden heykele, seramikten cam sanatına uzanan binlerce eser 17 Mayıs'a kadar ziyaretçilerle buluşacak. Geleceğin Sanatçıları Programı kapsamında seçilen 100 genç sanatçı, eserlerini sanatseverlerle buluşturma fırsatı yakaladı. Fuarda, Türkiye'den ve yurt dışından 120'yi aşkın galeri, sanat inisiyatifi ve yaklaşık bin 600 sanatçı yer alıyor. Çağdaş sanat eserlerinden klasik tablolara, seramikten cam ve heykel çalışmalarına kadar geniş bir seçki ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.