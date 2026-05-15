Sevilen yazarlar D&R’da okurlarıyla buluşacak

Kültür ve sanatın adresi D&R, yazarları okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Oyun Terapisti ve Eğitimci Yazar Pınar Yeşiltay Sevim, Annem Demişti Dersin kitabıyla D&R, Mavi- Bahçe'de imza günü gerçekleştirecek. Etkinlik 17 Mayıs Pazar saat 15.00'te başlayacak. Yazar Miraç Çağrı Aktaş, Kendimden Özür Dilerim isimli kitabıyla İstinye Park'ta 7 Haziran Pazar tarihinde saat 14.00'te okurları ile bir araya gelecek. Ünal Güner ise 10 Haziran Çarşamba tarihinde saat 18.00'de İstinye Park'ta kitabını takipçileri için imzalayacak.