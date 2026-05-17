Cansever 1 yıl boyunca sahnelerden uzak kalacak

Bir süre önce kan kanserine yakalandığını öğrenen ve tedavisine Almanya'da devam eden Cansever, geçtiğimiz günlerde ilik nakli ameliyatı oldu. Tedavisi devam eden sanatçının menajerlik şirketinden açıklama geldi. Sanatçının kapalı yerlerde uzun süre kalmaması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cansever'in sağlık durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Sanatçımızın devam eden tedavi süreci nedeniyle yaklaşık 1 yıl boyunca kalabalık ortamlardan uzak kalması gerekmektedir."