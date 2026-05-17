Kadir İnanır’ın durumu yakından takip ediliyor

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Bir süredir tedavi altında olan sanatçı yoğun bakıma kaldırıldı. Hastane yönetiminden ise sanatçının son durumuna ilişkin açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen, şu açıklamayı yaptı: "Hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir. Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir."