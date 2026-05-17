Kurtalan Ekspres ile nostalji yolculuğu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ayvalık Gastro- Fest'in ilk gecesinde, Türkiye'nin efsane müzik gruplarından Kurtalan Ekspres sahne aldı. Sahilde gerçekleşen konserde; grubun yaşayan efsanesi Ahmet Güvenç'in yanı sıra Tolga Akyurt, Selim Işık, Koray Alarslan ve Taha Purcafer, yüzlerce Ayvalıklıya unutulmaz bir gece yaşattı. Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray'ın hafızalara kazınan eserlerinin seslendirildiği konserde izleyiciler şarkılara coşkuyla eşlik etti.