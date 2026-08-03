Megastar Tarkan Marmaris’e geliyor

Türk pop müziğinin Megastar'ı Tarkan, yaz sezonunun en özel konserlerinden biri için Marmaris'e geliyor. Ünlü sanatçı, 29 Ağustos'ta Marmaris'in dünyaca ünlü turizm tesislerinden birinde sahne alacak. Edinilen bilgilere göre, Tarkan konserini izlemek isteyenlerin ödeyeceği ücret, tercih edilen kategori ve katılım seçeneklerine göre 10 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor.
SINIRLI KAPASİTE
Yüksek fiyatına rağmen konserin yoğun ilgi görmesi beklenirken, sınırlı kapasite nedeniyle Tarkan'ı Marmaris'te canlı izlemek isteyenlerin erken davranması gerekecek. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tarkan'ın Marmaris'te sahne alacak olması, ilçenin yaz sezonuna renk katacak. Megastar Tarkan'ın sevilen şarkılarını seslendireceği gecede gözler hem sahnede hem de konsere katılacak ünlü isimlerde olacak.