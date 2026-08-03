Megastar Tarkan Marmaris’e geliyor





Türk pop müziğinin Megastar'ı Tarkan, yaz sezonunun en özel konserlerinden biri için Marmaris'e geliyor. Ünlü sanatçı, 29 Ağustos'ta Marmaris'in dünyaca ünlü turizm tesislerinden birinde sahne alacak. Edinilen bilgilere göre, Tarkan konserini izlemek isteyenlerin ödeyeceği ücret, tercih edilen kategori ve katılım seçeneklerine göre 10 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor.