Altın Çocuk’a son veda

Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Arsoy için Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınları ile siyaset, sinema ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Törende taziyeleri kabul eden kızı Aşkım Arsoy Sağıroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Baba kaybı çok zor ama gurur duyuyorum ki çok seveni var, çok güzel bir şey. Her zaman adını yaşatacağız" dedi.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, bir efsaneyi daha kaybettiklerinin altını çizerek, "Türkiye gerçekten büyük bir sinema ülkesi ve biz bunu onlara borçluyuz" değerlendirmesinde bulundu. Üzerine değerlendir- Galatasaray bayrağı ile adını taşıyan kitapların konulduğu cenaze, törenin ardından omuzlara alınarak son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazının ardından usta oyuncunun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.