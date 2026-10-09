Milyonluk kutular yeniden açılıyor

Türkiye'nin hayalleri gerçeğe dönüştüren yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma programı, yeni bölümleriyle Salı ve Çarşamba olmak üzere haftada iki kere izleyici ile buluşacak.

BANKAYA KARŞI YARIŞTI

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.