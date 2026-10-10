Ayrılık rüzgarları esiyor

Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Yeni bölümde, Aras, yeni hisseleriyle limanın yönetim kurulunun başına geçse de Esved'in beklenmedik hamlesi, zaferin o kadar da kolay gelmeyeceğini gösterir. Cemre, Toprak'ın Kıbrıs'ta Aras ve onu gördüğünü öğrendiğinde Tarsus'taki vaktinin dolduğuna inanır ve gitmeye karar verir. Ancak Aras için bu veda kolay olmayacaktır. Cemre'den gizlice Hozan Konağı'nda işe başlayan Mert, Eslem'in planıyla büyük bir kavganın eşiğine gelir.

'HESAP SORUYORLAR'

Behiye ise hamleleriyle hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Toprak, artık Tarsus'tayken ve Cemre'ye hiç olmadığı kadar yakınken; karşısına çıkan sürpriz bir isim, tüm dengeleri altüst edecektir. Öte yandan dizinin başrolü başarılı oyuncu Kubilay Aka, verdiği röportajda iç dünyasının kapılarını araladı. Oyunculuk serüveniyle ilgili şaşırtıcı anılarını da paylaşan Kubilay Aka, izleyicinin ekrandaki dünyaya ne kadar inandığını çarpıcı bir örnekle anlattı. Yolda yürürken insanların kendisine canlandırdığı karakterlerin isimleriyle seslendiğini belirten oyuncu, zaman zaman dizideki olaylar yüzünden sokaktaki vatandaşların kendisinden hesap sorduğunu tebessümle açıkladı.