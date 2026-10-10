Gençler GİF’te iz bıraktı

TÜRGEVin "İz Bırak" temasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği GİF'27 Sezon Açılışı, sanat ve medya dünyasından isimleri genç kızların eserleriyle buluşturdu. Hülya Koçyiğit, Aslı Hünel, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Buket Aydın, genç kızların sergiden sahneye uzanan üretim yolculuğuna eşlik etti. Atatürk Kültür Merkezi'nin fuayesi, Güzel İşler Fabrikası'nda eğitim alan genç kızların farklı disiplinlerde hazırladığı eserlerle renklendi. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından 5 Ekim'de düzenlenen GİF'27 Sezon Açılışı'nda sergi, atölye ve deneyim alanları ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.