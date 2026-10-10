Gözyaşları sel oldu

Mersin'de yaşadığı binanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Sezen Taş, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi'nde 8 Ekim'de meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Sezen Taş (34), yaşadığı binanın 14. katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Sezen Taş için Mezitli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan şarkıcı Atilla Taş'ın oldukça bitkin olduğu görüldü. Kızının tabutuna sarılan Atilla Taş, gözyaşları içinde "Babam, ben geldim babam" diyerek ağladı. Yakınları, ayakta durmakta güçlük çeken sanatçıyı teskin etmeye çalıştı. Ailenin ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı törende, kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.