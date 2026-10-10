Zirvenin sahibi

8 Ekim akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde AB Sosyal Statüde yüzde 3,49 izlenme oranı ve yüzde 2,43 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 4,43 izlenme oranı ve yüzde 13,68 payı alarak iki kategoride de birinci oldu.

CEYHUN LEYLA'YI ÜZDÜ

4. bölümde Ceyhun'un para karşılığında bir gece birlikte olma teklifine öfkelenen Leyla, ona tokat atıp açıklamalarını dinlemeyi reddetti. Kenan da duydukları karşısında arkadaşına sert tepki gösterdi. Ceyhun, Leyla'nın Kenan'ın anlattığı gibi bir kadın olup olmadığını anlamak için bu teklifi yaptığını söyleyince Leyla'nın öfkesi ve kırgınlığı daha da büyüdü. Kalacak bir yer bulmak için Sabiha'nın yanına giden Leyla, oğluna duyduğu özlemi ve Kenan'ın kendisine yaşattıklarını anlattı ancak onun kim olduğunu söylemedi. Leyla'nın acısını paylaşan Sabiha da evladına hasret olduğunu dile getirdi.

ZOR GÜN DOSTU SABİHA

Ceyhun'un para teklif ettiği kadının Kenan'ın eski eşi olduğunu öğrenen Hikmet, ona sert tepki göstererek Leyla'dan uzak durmasını istedi. Leyla'nın masumiyetine inandığını ve yardım etmek istediğini söyleyen Ceyhun, konuşma sırasında ona aşık olduğunu itiraf etti. Kenan'ın sessizliğinden umutlanan Leyla, kazandığı parayla oyuncak ve çikolata alıp evini oğluna hazırladı. Kapısı çalınca Emir'in geldiğini sanan Leyla, karşısında Munise'yi buldu. Sohbet ettikleri sırada polisler eve baskın yaptı.