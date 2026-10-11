Erkal’ın kızı babasını doğum gününde andı

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, doğum gününde sevenleri tarafından bir kez daha özlemle anıldı. 10 Ekim 1966'da dünyaya gelen usta sanatçı, yaşasaydı 60 yaşına girecekti. İbrahim Erkal'ın doğum gününde eşi Filiz Erkal ve kızı Dilara Erkal sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlarda bulundu. Ailenin mesajları, sanatçının sevenlerini de duygulandırdı. Filiz Erkal, eşinin bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: "Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür." Dilara Hatice Erkal, babasıyla küçükken çekilen fotoğraflarını paylaşarak, "İyi ki doğdun babacığım" notunu düştü. Görenleri duygulandıran paylaşımın altına çok sayıda kişi taziye mesajı iletti.