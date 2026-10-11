Vicdanın sesi! Filistin’e yapılan zulme karşı çıktılar

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan Gazze soykırımının 3. yılı geride kalırken kentteki askeri operasyonlar ve saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Dünya devletleri gözlerini soykırıma kapatsa da, birçok sanatçı yaşanan trajediye sessiz kalamayıp Siyonist İsrail devletine ve politikalarına eleştirilerde bulunarak halkları Filistinlilerle dayanışmaya çağırdı.

ANGELINA JOLIE

Yardım kuruluşlarıyla çalışmaları ile bilinen ünlü oyuncu Angelina Jolie, yakın zamanda sosyal medya hesabından Gazze'nin uydu görüntülerini paylaşarak, "Şimdi Google Earth'ü açarak Gazze'ye yapılanı görebilirsiniz" ifadesini kullandı. Mahallelerin enkaz haline geldiğine dikkat çeken Jolie, kış yaklaşırken Gazze nüfusunun yüzde 94'ünün, yani yaklaşık 2 milyon kişinin, barınmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya ihtiyaç duyacağını vurgulayarak," Yaklaşık yirmi yıldır açık hava hapishanesi olan Gazze Hızla toğlu mezara dönüşüyor" dedi.

DUA LIPA

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, birçok platformda Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu duyuruyor. Sevilen şarkıcı, "Filistin davasında verdiğim destek nedeniyle tepki almayı göze alıyorum. Taciz edilmem, kara listeye alınmam ya da iş fırsatlarının elimden alınması umurumda değil. Çünkü bu dava benden daha büyük. Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez" diyor.

JAVIER BARDEM

İspanyol oyuncu Javier Bardem, İsrail'e eleştirilerde bulunarak boykot çağrısı yapan sanatçıların başında geliyor. 16 Mart'taki 98. Oscar Ödülleri'nde sahnede, "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganı atan oyuncu, "Hep sesimi kaydeden mikrofonlar ve kayıt cihazları olduğunu hissetmişimdir ve yanlış olduğunu düşündüğüm şeyi kınamaya hakkım var" dedi.

SUSAN SARANDON

Oscarlı oyuncu Susan Sarandon, Amerika'da düzenlenen Filistin'e destek eylemlerine katılarak dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncu, iş kaybetmesine rağmen Filistin meselesine ilişkin kamuoyundaki yaklaşımın değiştiğini düşündüğünü belirterek, "Filistin halkının yanında durmak için Filistinli olmak gerekmez. Filistin'in tarihsel önemi ve Siyonistlerin Amerika bağları konusunda anlatı tamamen değişti" dedi

MACKLEMORE

Amerikalı ünlü rapçi Macklemore, 4 Eylül'de New Jersey'deki konseri sırasında Gazze ve Filistinlilere ilişkin mesajlar verdi. Açıklamaları nedeniyle turnenin kalan ABD ayağından çıkarılan sanatçı, "Hepimiz özgür olana kadar kimse özgür değildir" sözleriyle desteğini sürdürdü.

MARK RUFFALO

Amerikalı oyuncu Mark Ruffalo, "2020'den bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli askerler en az 1100 Filistinli sivili öldürdü. Bu ölümler nedeniyle kimse resmi anlamda suçlanmadı. Öldürme ve toprak çalma konusunda tam anlamıyla kanunsuz. Hem içeride hem dışarıda" diyerek katliama tepkisini gösterdi.