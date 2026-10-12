Parlak mendiliyle tempo tuttu

TÜRK Pop Müziği'nin usta sesi Funda Arar, haftasonu İzmir'deki bir eğlence merkezinde sahne aldı. Repertuarındaki hüzünlü şarkılarıyla geceye duygusal bir başlangıç yapan Arar, ilerleyen dakikalarda seslendirdiği tempolu çalışmalarla sevenlerini coşturdu. Kimi zaman pop müziğe uyarladığı arabesk parçalara kimi zaman da türkülere yer veren sanatçı, konukların eğlencesine sahneden eşlik etti. Türküler söylendiği sırada halay çeken müşteriler masalardaki peçete ve mendilleri eline alıp oynarken, Funda Arar ise özel olarak dikilen parlak süslemeli mendiliyle tempo tuttu.