Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda yepyeni

CEM Öğretir'in sunacağı 'Kim Milyoner Olmak İster' yeni sezonuna merakla beklenen yeni para ağacıyla merhaba diyecek. Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezon hazırlığını tamamladı. Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programının sunucusu ekranların sevilen ismi Cem Öğretir oldu. Deneyimli sunucu, yeni sezonda 'Kim Milyoner Olmak İster' ekranlarında izleyicilerin ve yarışmacıların heyecanına ortak olacak. Yeni sezonunda para ödüllerini de arttıran yarışmanın en yüksek para ödülü 10 milyon TL olurken diğer 14 sorunun da para değerleri yükseldi. Bilgi ve eğlencenin buluştuğu fenomen yarışma 'Kim Milyoner Olmak İster' yeni sezona yepyeni bir başlangıç yapacak.