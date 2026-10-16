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Aras ve Cemre yakınlaşıyor

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Giriş Tarihi: Gazete

Aras ve Cemre yakınlaşıyor

MERCAN Köşk, 7'nci bölümüyle yarın akşam atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Başrollerini Kubilay Aka (Aras) ve Hafsanur Sancaktutan'ın (Cemre) paylaştığı dizinin bu bölümünde olaylar şöyle gelişiyor: Cemre, Aras'la birlikte Toprak'ın peşine düşer. Selçuk, Eslem'in "çocuğun babasının Toprak olduğu" yalanını öğrenince kritik bir hamle yapar. Gülcan, karşılaştığı gerçekle hayatını değiştirecek bir dönüm noktasına gelir. Esved Hozan için ise yolun sonu gözükmektedir. Aras ve Toprak karşı karşıya gelirken, Cemre yüzünden gerilim zirveye tırmanır. Babasının katiliyle yüzleşen Cemre, bir yandan da Toprak'la büyük hesaplaşma yaşayacak ve hayatının en önemli kararını verecektir.

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