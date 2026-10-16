Şansına güvendi 500 bin TL kazandı

Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun'un 39. bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Yarışmacı Tokatlı Kardelen Kasaroğlu (26), kazanacağı parayla düğün masraflarını karşılamak için sattığı arabasının yerine yeni bir araba almayı hedefledi. 20 numaralı kutuyla yarışan Kardelen, ilk turda 3 milyon TL'lik kutuyu açtırarak oyuna büyük bir kayıpla başladı. Kutu seçimlerinde sık sık karar değiştiren ve arkadaşlarının fikirlerine başvuran genç kadın, banka tarafından da "en kararsız yarışmacı" olarak nitelendirildi.

25 BİN TL DE OLABİLİRDİ

Zor geçen çocukluk yıllarını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayan Kasaroğlu, eşi Serkan için "hayatımın en büyük mükâfatı" sözlerini kullandı. 5'inci turda 25 TL, 10 TL ve 500 TL'lik üç kutuyu peş peşe açtıran Kardelen, 600 bin TL'lik banka teklifini reddetti. 6. turda 2 milyon TL ve 750 bin TL'lik kutuları kaybetmesine rağmen oyundaki 5 milyon TL'ye güvenen Kardelen, 825 bin TL'lik teklife de "yokum" dedi. Ancak 5 milyon TL'lik kutuyu açtırınca oyunun seyri değişti. Son tura 500 bin TL ve 25 bin TL'yle giren Kasaroğlu'na bankanın son teklifi 190 bin TL oldu. Bu teklifi de reddederek şansını kutusundan yana kullanan Kardelen'in 20 numaralı kutusundan 500 bin TL çıktı.