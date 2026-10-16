Tetra Maestro’dan Ata’ya saygı konseri

İZMİR'DE opera sanatçılarından oluşan Tetra Maestro Grubu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasını, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılarla kutluyor. 5 kişilik topluluk, 25 Ekim Pazar akşamı Basmane Aziz Vukolos Kilisesi'nde "Atatürküler" adlı konser düzenliyor. Besteci ve şef Orhan Öner Özcan'ın 'extemporaneous' tekniğine dayanan ve her an yeniden biçimlenen özgün piyano eşliğiyle hayata geçirilecek programda, opera sanatçıları Soprano Burcu Ömür Özcan, Mezzo Soprano Seda Kırankaya, Tenor Erdem Erdoğan ve Bariton Murat Duyan sahne alacak.

ALIŞILMIŞ YORUMLARIN ÖTESİNDE

"ATATÜRKÜLER"İN bir konserden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan şef Orhan Öner Özcan, "Atatürk'ün müziğe, sanata ve kültüre verdiği değerden ilham alarak, onun sevdiği ve dinlediği eserleri, Cumhuriyet coşkusuyla alışılmış yorumların ötesinde yeniden keşfedeceğimiz özel bir buluşma olacak. Anadolu'nun ezgilerinden İstanbul'un ve Rumeli'nin şarkılarına, klasikleşmiş eserlerden hafızalarımızda yer eden türkülere uzanan seçkin repertuvar, güçlü yorumlar ve etkileyici bir sahne atmosferiyle yeniden hayat bulacak" dedi.