Kozan’da dengeler değişti

ATV'NİN, sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, 15 Ekim'de yayınlanan beşinci bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. 5. bölümde evinde bulunan altınlar nedeniyle hırsızlıkla suçlanan Leyla, Munise'yle birlikte karakola götürüldü. Kızını almak için Hanzade'yle yola çıkan Celadet, kurduğu tuzağı anlattı. Leyla'nın evine altınları kimin koyduğunu öğrenmek isteyen Ceyhun, Zeki'yi konuşmaya zorladı. Tarlada Sacit'in bir işçiyi dövdüğünü gören Kenan, kendisi duyunca öfkesine hakim olamayıp ona vurdu ve gitmesini istedi.

KENAN'IN SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

EMİR'İN doğum günü için Kozan çiftliğinde düzenlenen kutlamada aile ve davetliler bir araya geldi. Kenan'ın "Leyla artık benim himayemde!" sözleri Kenan'ı şoke ederken Devran'ın öfkesini büyüttü. Ceyhun'un Leyla'yla birlikte kutlamaya katılması ve herkesin önünde elini tutması, Kozan çiftliğine bomba gibi düştü.