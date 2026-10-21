Herkes atv izledi

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, heyecan dolu on yedinci bölümüyle 19 Eylül akşamı izleyiciyle buluştu. Emir'in mahalleye dönüşü sevinç yaratırken, kardeşini bulmak için Hikmet'le anlaşan Uzay'ın kararı herkesi tehlikeye attı. Hikmet'in son sözleri ise bölümün çarpıcı finaline damga vurdu. Altı Üstü İstanbul, aldığı izlenme oranlarıyla Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Altı Üstü İstanbul 17.bölümü ile, Tüm Kişiler'de yüzde 7,47 izlenme oranı ve yüzde 21,33 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 6,66 izlenme oranı ve yüzde 18,74 izlenme payı alarak iki kategoride de 1. sıraya yerleşti. 17. bölümde Emir'in yaşadığını öğrenen ailesi büyük mutluluk yaşarken Uzay, babasını gizlice takip ederek annesini hayatta buldu. Kardeşi Can'ın da yaşadığını öğrenen Uzay, onun kimliğini öğrenmek için Hikmet'in teklifini kabul etti. Naz ve Melek'i dedeleriyle buluşmaya götürdüğünde ise Hikmet'in kızları yurt dışına kaçırmak istediği ortaya çıktı. Bu sırada Bayram'ın geçmişiyle ilgili gerçek de gün yüzüne çıktı. Hikmet'in Uzay'ı vurdurmak üzere olduğu sırada Emir, Hasan ve polis yetişti. Ölmeden önce söylediği "Bayram kaçırdı..." sözlerini duyan Hasan, dehşet içinde Emir'e baktı. Bölüm izleyiciyi ekrana kilitlerken yeni bölüm de merakla bekleniyor.