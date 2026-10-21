İrlanda’dan İzmir’e sanat köprüsü

İZMİR Ekonomi Üniversitesi ve İrlanda Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen 'Ataların Sesleri' adlı tekstil tasarımı sergisi, İzmir Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

46 PARÇADAN OLUŞUYOR

TÜRKİYE ile İrlanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılı kapsamında düzenlenen ve iki ülkenin kültürel mirasından ilham alınarak hazırlanan sergi, toplam 46 parçadan oluştu. Öğrencilerin ve akademisyenlerin çizim, desen geliştirme ve tekstil tasarımı aracılığıyla ortaya koyduğu eserlerin yer aldığı sergi, 23 Ekim Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak. Serginin açılışında konuşan İrlanda'nın Türkiye Büyükelçisi Clare Brosnan, iki ülkenin zengin kültürel mirasını sanatın evrensel diliyle buluşturmanın çok değerli olduğunu vurguladı.