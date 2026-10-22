Hayalleri gerçek oldu

Sevilen yarışma Var Mısın Yok Musun yine hayalleri gerçeğe dönüştürdü. Programın 40.bölüm yarışmacısı Diyarbakırlı Umut Günaydın oldu. 33 yaşındaki Umut, kazanacağı parayla dükkânını daha da büyütmek ve yatırım yaparak hayalinin peşinden gitmeyi hedefledi. 13 numaralı kutuyla yarışan Umut, ilk turda 5 milyon TL'lik kutuyu açtırmasına rağmen motivasyonu ve inancıyla enerjisini herkese hissettirmeyi başardı. Yarışma süresince babasıyla olan kuvvetli bağından bahseden Umut vazgeçmedi. İlk turun kalan 2 kutusunda bulduğu mavi kutularla umudunu diğer turlara taşıdı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Her renkten birer kutu açtırdıktan sonra bankanın 660.000 TL'lik teklifiyle karşılaşan Umut, kararını vermek için düşündü. "Hayallerim daha büyük" diyen Umut, bu teklife de "yokum" dedi. Bir sonraki turda 19 numaralı kutunun sahibi serhat, 3 milyon TL'lik büyük kutuyu açınca tüm yarışmacıların ve Umut'un gerilmesine sebep oldu. Sonrasında gelen kutu da sarı olunca para ağacında olan 5 milyon TL'yi koruması ona Umut oldu. Bankanın verdiği 800 bin TL'lik teklife "varım" diyerek teklifi kabul etti. Sonrasında "devam etseydi?" sorusunun cevabına bakıldı. Laura'nın kutusundan 100 TL çıkmasıyla heyecan artsa da Murat'ın kutusundan 5 milyon TL çıkması, Umut'un doğru kararı verdiğini gösterdi. Kendi kutusundan ise 250 TL çıktı.