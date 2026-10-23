Kızının geleceği için ‘varım’ dedi

VAR Mısın Yok Musun'un 41. bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

PROGRAMIN 41.bölüm yarışmacısı Firdes Akman oldu. 43 yaşındaki Firdes, yarışmadan kazanacağı ödül ile kızının eğitimine katkıda bulunmak istediğini söyledi. Yıllardır kızını tek başına büyüttüğünü, hayatla hep mücadele içinde olduğunu anlattığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadı ve stüdyodaki herkesi duygulandırdı. 7. tura geldiğinde 2 mavi kutu açtıran Firdes'e bankanın teklifi bu defa 1.250.000 lira oldu. Risk almak istemeyen Firdes, kızının hayalleri için bankanın teklifine "Varım" dedi.