Ünlü oyuncu Teale İstanbul’a hayran kaldı

GAME of Thrones dizisinde Ser Alliser Thorne karakterine hayat veren ünlü oyuncu Owen Teale, DFFI 2026 kapsamında geldiği İstanbul'da tarihi mekânları gezdi. Şerefiye Sarnıcı'nda dizi müzikleriyle yapılan sürpriz karşısında duygusal anlar yaşayan Teale, İstanbul'un tarihi atmosferine hayran kaldı. Festivalde Something Pointless filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Teale, ziyaretine tarihi Şerefiye Sarnıcı'ndan başladı.

DİZİ MÜZİKLERİYLE KARŞILANDI

İSTANBUL'UN kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulan oyuncuya, ziyaret sırasında unutulmaz bir sürpriz yapıldı. Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenen özel dinletide, Game of Thrones dizisinin tema müziği geleneksel enstrümanlarla seslendirildi. Sürpriz karşısında duygulanan Teale, dinletinin kendisini çok etkilediğini belirterek bu anıyı hayatı boyunca unutmayacağını dile getirdi. Ünlü oyuncu, sarnıç ziyaretinin ardından Kapalıçarşı, Cağaloğlu Hamamı ve Sultanahmet Meydanı'nı da gezerek İstanbul'un tarihi dokusunu keşfetti.