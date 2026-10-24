Güneşin Doğduğu Yer zirvede!

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, altıncı bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Gün boyunca yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde üç kategoride birden en çok izlenen dizi olan Güneşin Doğduğu Yer'in 6'ncı bölümünde Kenan ile Leyla'nın yolları yeniden kesişti. Cinayet suçlamasıyla tutuklanan Kenan, Sacit'in yaşadığının ortaya çıkmasıyla özgürlüğüne kavuştu. Finalde ise Leyla'ya beklenmedik bir teklifte bulundu.

BEKLENEN YÜZLEŞME

Emir'in doğum günü kutlamasında Ceyhun'un Leyla'nın elini tutarak konağa gelmesi, Kenan'ı çileden çıkardı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Kenan'ın Leyla için "Benim karım" demesi, Hanzade'yi de sarstı. Emir'in dereye düşmesiyle yaşanan panik ise Kenan ile Leyla'yı yeniden bir araya getirdi. Anne ve oğlunu kurtaran Kenan, Leyla'yla arasındaki bağın hâlâ kopmadığını bir kez daha gösterdi. Sacit Temiz'in öldüğü haberinin ardından gözaltına alınan Kenan, cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Oğlunun cezaevine girmesi aile içindeki gerilimi artırırken Leyla'nın ziyareti Kenan'ı derinden etkiledi. Leyla, oğlundan ayrı geçirdiği üç yılın acısını anlatırken Kenan'a karşı hâlâ kötülük dilemediğini söyledi.

LEYLA'YI ŞAŞIRTAN TEKLİF

Kenan'ın karakola götürülmesinin ardından Leyla ile Emir'in gizlice bir araya gelmesi, aile içindeki hesaplaşmayı daha da büyüttü. Bu sırada Celadet'in Suzi'yi konaktan uzaklaştırma planı da beklenmedik bir engelle karşılaştı. Bölümün finalinde ise Kenan, Leyla'yı Ceyhun'la gördükten sonra harekete geçti. Leyla'nın Ceyhun'u reddettiğinden habersiz olan Kenan, karşısına çıkarak onun için bir ev tuttuğunu ve Emir'i de yanına getireceğini söyledi. "Bundan sonra üçümüz birlikte yaşayacağız" diyen Kenan'ın bu beklenmedik teklifi, Leyla'yı şaşkına çevirdi.