İzmir’de moda rüzgarı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de 2027 modasının ipuçlarını sundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen fuarda, yeni sezon gelinlik ve abiye tasarımlarının hazırlanmasında kullanılan kumaşlar, danteller, aksesuarlar, süslemeler, boncuk ve taşlar yer alırken, etkinliğe özel olarak yapılan defileler ise her zamanki gibi yoğun ilgiyle karşılandı. Üç gün süren fuarın ilk iki gününde gerçekleşen defilelerde İzmir ve İstanbullu modellerin yanı sıra Özge Ulusoy, Gizem Özdilli, Açelya Kartal, Alona Kral ve Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir de yer aldı. Erkan Yılmaz'ın organizasyonuyla düzenlenen karma ve bireysel moda gösterilerinde, katılımcı firmaların kumaşlarıyla hazırlanan özel tasarımlar izleyicilerin beğenisine sunuldu. Akif Örük koreografisiyle podyuma taşınan defilelerde Esin Özyiğit, Meriç Sefer ve Eva Torun'un solo gösterileri de yer aldı.

KOLEKSİYONLAR TANITILDI

Katılımcı firmaların kumaş ve aksesuarlarıyla hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı defilelerde, yeni sezon gelinlik ve abiye modasının renk, doku ve tasarım eğilimleri tanıtıldı. Etkinliklerle firmaların ürünlerinin görünürlüğünün artırılması ve kumaş ile aksesuarların tasarıma dönüşüm sürecinin ortaya konulması hedeflendi. Tasarımcılar ve modeller, fuarın tekstil sektörünü buluşturan ve İzmir'in moda ve tasarım alanındaki gücünü destekleyen önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.