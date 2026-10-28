ABD’li rapçi Macklemore Filistin turnesine başladı

FİLİSTİN'E destek açıklamaları nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore, gelirini Filistin halkını savunan kuruluşlara bağışlayacağı "Özgür Filistin Turnesi"nin ilk ayağına İrlanda'da başladı. Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sesini yükseltmeye devam edeceğini belirtti. Sahnedeki performansının büyük bölümünde Filistin bayrağı taşıyan Macklemore, "Filistin halkıyla dayanışma içinde bu sahnede bulunmaktan gurur duyuyorum" ifadesini kullandı. Macklemore'un konserine sürpriz bir video mesajı gönderen ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, "Eşitlik olmadan barış olmayacak. Haklı mücadelenize devam edin" dedi.