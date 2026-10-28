İstinyePark İzmir’de Cumhuriyet coşkusu

İstinyePark İzmir, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlamalarına Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı'nın özel konseriyle başlıyor. 28 Ekim'de başlayacak kutlamalar, 29 Ekim'de düzenlenecek konser ve vals gösterisiyle devam edecek. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İzmirlilerle buluşturacak olan İstinyePark İzmir, beşinci kuruluş yıl dönümünü de özel hazırlanan sergi, PARK Magazine dergisinin üçüncü sayısı ve 5 bin fidanlık hatıra ormanı projesiyle taçlandırıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bugün 18.00'de İstinyePark İzmir Ana Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı konseriyle başlayacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği Cumhuriyetin 103. yılına özel düzenlenecek konserde, bando tarafından seslendirilecek eserlerle bayram coşkusu yaşanacak.

TÜM İZMİRLİLER DAVETLİ

Kutlamalar, 29 Ekim Perşembe günü saat 15.00'te yine Ana Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek konser ve vals gösterisiyle devam edecek. Cumhuriyet Bayramı'nın gururunu ve heyecanını müzik ve dansın bir araya geldiği özel bir programla yaşatacak olan İstinyePark İzmir, tüm İzmirlileri bu anlamlı kutlamalara davet ediyor.

Besinci yıldan gelecege

5 BİN FİDANLIK ARMAĞAN

İSTİNYEPARK İzmir, beşinci yaşını kutlarken doğaya ve gelecek nesillere kalıcı bir değer bırakmak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de imza atıyor. Beş yıllık yolculuğunu ziyaretçileri, iş ortakları ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte büyüten İstinyePark İzmir, Manisa'da oluşturulması planlanan İstinyePark Hatıra Ormanı kapsamında 5 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor.