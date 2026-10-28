Kültür Yolu Festivali’nde müzik dolu bir gün

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü günü konserler, epik opera, atölyeler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle tamamlandı. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sahnelenen "Troya", festivalin üçüncü akşamında sanatseverleri bir araya getirdi. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen "Zeki Müren Şarkıları" konserinde müzikseverler, Ahmet Nuri Çağdaş ve Candan Timur'un yorumlarıyla Zeki Müren'in hafızalara kazınan eserlerini dinledi. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi'nde düzenlenen Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu konserinde ise müzikseverler, senfonik eserlerden hafif Batı müziğine, Akdeniz ve Ege ezgilerinden kahramanlık marşlarına uzanan bir repertuvarı dinleme fırsatı buldu.