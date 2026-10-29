Cumhuriyetin 103. yılında eş zamanlı sanat buluşması

CUMHURİYET'İN kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla 12 ilde eş zamanlı düzenlenen "100+3 Şehirler Arası Karma Sergi"nin İzmir ayağı, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Sanat Galerisi'nde 17 sanatçının katılımıyla açıldı. Proje yöneticiliği ve genel küratörlüğünü Prof. Ruhi Konak'ın üstlendiği serginin İzmir şehir küratörlüğünü Öğr. Gör. Beril Reis yürüttü. Cumhuriyetin 103. yılı kapsamında düzenlenen sergi, farklı sanatçıların eserlerini ortak bir sergi çatısı altında buluşturdu. Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu sanatçıların üretimlerini aynı mekânda izleyiciyle buluşturan sergi, Cumhuriyetin 103. yılı kutlamalarına kültür ve sanat alanından katkı sunuyor.